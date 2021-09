Donoren hebben gezamenlijk ruim 840 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opknappen van de Notre-Dame, de kathedraal in Parijs die in april 2019 door een brand grote schade opliep. Projectleider van de restauratie, oud-legerleider Jean-Louis Georgelin, zei tegen een Senaatscommissie dat er onder meer 100 miljoen euro is toegezegd door oliemaatschappij Total.