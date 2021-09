Het was stil geworden. De citers zwegen. Geen hand beroerde meer de cimbaal. Een laatste trompetstoot ebde weg. De halzen van 30.000 man rekten zich om te zien wat er gebeurd was. Daar, helemaal vooraan in de stoet, stonden de runderen stil. Mensen dromden samen naast de wagen waar de ark des verbonds op stond. Wat was er aan de hand? Naast de ark lag Uza. Hij had het tijdelijke met het eeuwige verwisseld.