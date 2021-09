Oppositie zet VVD onder druk om verhuurdersheffing af te schaffen

De VVD overweegt mee te gaan in het verlagen van de verhuurdersheffing, mits daar prestatieverplichtingen van woningcorporaties tegenover staan. Waarnemend fractievoorzitter Sophie Hermans noemt het afschaffen van de heffing een stap „te ver”, ondanks druk van voornamelijk de linkse oppositie. „De VVD is niet bereid het probleem op te lossen”, bijt PvdA-leider Lilianne Ploumen de liberaal toe. Hermans kaatste terug „dat mevrouw Ploumen alleen wil samenwerken als ze 100 procent haar zin krijgt, of ze haar eisen aan mij kan dicteren”.