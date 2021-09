Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, wil dat zijn strafzaak wordt afgesplitst. Dat verzoek deed zijn advocaat Inez Weski woensdag „op nadrukkelijk verzoek” van haar cliënt, „in het belang van de rust van het proces”, tijdens een zitting in Marengo in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.