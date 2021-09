De gemeente Utrecht organiseert in de week van 11 tot en met 17 oktober een wapeninleveractie. Messen, slag- en stootwapens kunnen anoniem en straffeloos worden ingeleverd bij een van de vier politiebureaus in Utrecht. Ook vuurwapens kunnen worden ingeleverd, maar daarvoor moet een speciale afspraak worden gemaakt bij de politie, die onderzoekt of het vuurwapen niet is gebruikt bij een strafbaar feit.