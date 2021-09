Rechtbank niet overtuigd van nut emissiearme stallen

De rechtbank in Utrecht is er niet van overtuigd dat zogeheten emissiearme stallen wel echt doen waar ze voor gemaakt zijn: voorkomen dat te hoge concentraties stikstof de lucht ingaan. Normen waar alle provincies mee rekenen als ze beoordelen of een veehouder een vergunning moet krijgen voor uitbreiding, moeten opnieuw worden onderzocht, oordeelt de rechter in een zaak die was aangespannen door Mobilisation for the Environment en Vereniging Leefmilieu.