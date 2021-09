Beurshandel in teken rentebesluit Federal Reserve

Beleggers op de Amsterdamse beurs kijken woensdag vooral naar de Verenigde Staten, waar de Federal Reserve later op de dag de uitkomsten van de tweedaagse beleidsvergadering bekend zal maken. De markten verwachten dat de Amerikaanse centrale bank meer details zal geven over het begin van de afbouw van de coronasteunmaatregelen. De lager dan verwachte inflatie in augustus biedt de Fed mogelijk wat speelruimte om nog even te wachten met het terugdraaien van de coronasteun.