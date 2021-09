Ahmad Massoud, verzetsleider in de Afghaanse Panjshirvallei, is ontsnapt naar buurland Tadzjikistan, minder dan een maand nadat hij gezworen had zijn vaderland te verdedigen „wat er ook gebeurt”, meldde de Amerikaanse nieuwssite The Intercept dinsdag (lokale tijd). Massoud zou op zijn vlucht zijn vergezeld door Amrullah Saleh, de voormalige Afghaanse vice-president en inlichtingenchef.