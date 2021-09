Pakketvervoerder FedEx heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar minder winst geboekt. Het Amerikaanse bedrijf was meer kwijt aan loon door de krappe arbeidsmarkt, maar kwam door diezelfde krapte ook mensen tekort waardoor minder efficiënt gewerkt kon worden. De omzet steeg wel door onder meer hogere prijzen die het bedrijf in rekening kon brengen voor vrachtvervoer.