Wall Street houdt forse winsten niet vast en sluit verdeeld

De Amerikaanse aandelenbeurzen op Wall Street zijn dinsdag met wisselende resultaten de dag uitgegaan. Eerder stonden de beursgraadmeters in New York op stevige winsten, maar onder meer onder aanvoering van Disney gingen die winsten verloren. Het entertainmentbedrijf verwacht in het vierde kwartaal geen enorme groei van het aantal abonnees van streamingdienst Disney+ en zegt ook dat er geen dividend wordt uitbetaald tot de coronacrisis voorbij is.