Het salaris van mensen die in de ouderenzorg werken moet snel omhoog, vindt branchevereniging ActiZ. „Al meerdere keren heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken voor een stijging van salarissen in de zorg. Hoeveel moties zijn er nodig om de publieke waardering voor zorgmedewerkers ook om te zetten in meer loonruimte?”, vraagt de koepelorganisatie, waarbij ongeveer vierhonderd instellingen voor ouderenzorg zijn aangesloten.