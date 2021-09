Er is 150 miljoen euro extra per jaar nodig voor meer rechters, vindt de Raad voor de rechtspraak. „Het nieuwe kabinet moet fors investeren in de rechtsstaat, wil Nederland kunnen blijven rekenen op rechtspraak van hoog niveau”, zegt voorzitter Henk Naves van de Raad voor de rechtspraak op Prinsjesdag in reactie op de miljoenennota.