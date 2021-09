Ze wilde een abortus laten doen, maar tijdens de echo sloeg de twijfel toe. Inmiddels is Deborah Smit’s (43) dochter vier jaar. ‘Ik zou haar voor geen goud willen missen’. Vorig jaar was Deborah het gezicht van de Week van het Leven. ‘Veel vrouwen denken dat abortus de enige oplossing is en dat begrijp ik. Maar dat is niet zo! Daarom vind ik het belangrijk dat de NPV opkomt voor het kwetsbare leven.’