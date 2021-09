Slopers zijn druk met het afbreken van de christelijke gereformeerde Bethelkerk in Sliedrecht. De kerk moet plaatsmaken voor een nieuw bedehuis op dezelfde plaats. Bij de sloop en bouw komt veel kijken, want de bouwlokatie ligt in hartje Sliedrecht. De voorzijde van de kerk staat aan de winkelstraat, Kerkbuurt. beeld Cees van der Wal