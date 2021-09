Stevig verlies Wall Street door zorgen over Chinees Evergrande

Wall Street was maandag net als de beurzen in Azië en Europa in de ban van het Evergrande-debacle. Daardoor gingen de belangrijkste beursgraadmeters in New York behoorlijk omlaag. Beleggers zijn bezorgd over het dreigende faillissement van de grote Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande en de gevolgen daarvan voor de Chinese economie en de wereldeconomie. Luchtvaartaandelen waren wel in trek dankzij aankomende versoepelingen van het Amerikaanse inreisbeleid.