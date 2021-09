De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met flinke minnen geopend, in navolging van de forse koersverliezen in Europa. Beleggers op Wall Street zijn ook bezorgd over het dreigende faillissement van de grote Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande en de gevolgen daarvan voor de Chinese economie en de wereldeconomie. Verder wordt uitgekeken naar het beleidsbesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag.