‘Balie-Syriër’ Aziz A. is maandag veroordeeld tot vijftien jaar en negen maanden cel voor onder meer leidinggeven aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van terroristische misdrijven. A., die in 2017 ineens opdook in debatcentrum De Balie in Amsterdam, zou hebben verkeerd in de hoogste regionen van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra.