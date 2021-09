De beslissing van kunstmestproducent CF Industries om twee Britse fabrieken stil te leggen vanwege de hoge gasprijzen in Europa heeft onverwachte gevolgen voor de Britse voedselindustrie. Die heeft een tekort aan CO2, dat gebruikt wordt om dieren in het slachthuis te bedwelmen, maar ook bij het vacuüm verpakken van producten en voor het maken van droogijs. De koolstofdioxide is een bijproduct van het maken van kunstmest.