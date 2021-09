De Britse astronoom Antony Hewish is op 97-jarige leeftijd overleden. Hij won in 1974 samen met collega-wetenschapper Andrew Ryle de Nobelprijs voor Natuurkunde, voor „zijn beslissende bijdrage bij de ontdekking van pulsars”. Dat zijn snel ronddraaiende sterren die elektromagnetische straling uitzenden in de vorm van snelle pulsen.