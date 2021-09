Honderden varkens worden bedreigd door een brand op een bedrijf in de Drentse plaats Mantinge. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe op Twitter woedt de brand in een stal met driehonderd varkens en is het te onveilig voor de brandweer om die brandende stal te betreden. Een naastgelegen stal met daarin eveneens honderden varkens, wordt ook bedreigd door het vuur.