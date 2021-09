Recordaantal besmettingen Suriname maar geen nieuwe maatregelen

De Delta-variant van het coronavirus heeft Suriname nog steeds stevig in haar greep. Net als dinsdag werd er ook donderdag weer een recordaantal van ruim zeshonderd besmettingen gemeld. Opvallend is dat de regering ondanks de stijging geen nieuwe maatregelen neemt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wel wordt de overheidscommunicatie over het belang van vaccinatie opgevoerd, bleek donderdag tijdens de wekelijkse coronapersconferentie.