Bloomberg: China pakt miners cryptomunten harder aan

China voert de strijd tegen het ‘minen’ van cryptomunten zoals bitcoins verder op. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg zijn in meerdere provincies verscherpte inspecties uitgevoerd naar mensen die zich bezighouden met de productie van digitale munten. Vooral het hoge energieverbruik door het minen is een bron van zorg voor de Chinese autoriteiten, zeker nu het winterseizoen eraan komt. Een groot deel van de computers in de wereld die bezig zijn met minen staat in China.