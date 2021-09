De 31-jarige Sergio K., die dertig jaar cel kreeg voor zijn rol bij het doodschieten van Sven Prins in Brunssum, was helemaal niet aanwezig bij de gewelddadige schietpartij. Dat zei de man die levenslang kreeg, omdat hij de schutter zou zijn geweest, donderdag onder ede tijdens het hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch.