Chipbedrijven zetten Nikkei lager na recente rally

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag lager gesloten. Beleggers namen wat winst na de rally die volgde op het aangekondigde vertrek van de Japanse premier Yoshihide Suga. Vooral de sterk gestegen technologie- en chipbedrijven moesten het ontgelden. De oliebedrijven profiteerden daarbij van de flinke stijging van de olieprijzen. Verder werd uitgekeken naar de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten en de Amerikaanse winkelverkopen, die later op de dag bekend worden gemaakt.