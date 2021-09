Franse strijdkrachten doden leider van Islamitische Staat Sahara

Het Franse leger heeft de leider van de Islamitische Staat in de Sahara, Adnan Abu Walid al-Sahrawi, gedood. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron in de nacht van woensdag op donderdag bekendgemaakt. „Dit is weer een groot succes in onze strijd tegen terroristische groeperingen in de Sahel”, schreef Macron op Twitter. Delen van die instabiele regio, waar ook Mali onder valt, zijn in handen van militanten die banden hebben met al-Qaeda en Islamitische Staat.