Maaltijdbezorger DoorDash heeft voor de tweede keer in korte tijd de stad New York aangeklaagd. Het bedrijf is het ditmaal niet eens met de nieuwe wet die maaltijdbezorgers verplicht om klantgegevens te delen met restaurants. Daarmee zou volgens DoorDash de privacy van klanten worden geschonden. Ook zou het delen van oneerlijke concurrentie in de hand werken.