AEX-index sluit lager na kort doorbreken 800-puntengrens

De AEX-index van de beurs in Amsterdam is woensdag lager gesloten, nadat eerder op de dag voor het eerst de grens van 800 punten voor even werd doorbroken. Mede door een fors koersverlies van Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, moest de hoofdindex deze historische puntengrens alweer snel uit handen geven. De zorgen over het wereldwijde economische herstel van de coronacrisis werden opnieuw aangewakkerd door tegenvallende cijfers over de economie van China.