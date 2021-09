Zo’n vijftig zorgverleners voeren met een lang spandoek actie voor hogere salarissen in de zorgsector bij de Hofvijver in Den Haag. Ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Cares, is bij de demonstratie aanwezig. Bij de actie zijn ook de SP en vakbonden NU’91, FNV en CNV betrokken.