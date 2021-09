Ruim 102.000 Holocaustslachtoffers hebben een eigen monument

Na een lange aanloop met veel juridisch gesteggel opent zondag in Amsterdam het Holocaust Namenmonument. Hier zijn, 76 jaar na de Tweede Wereldoorlog, de namen van ruim 102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust samengebracht. „Het is fantastisch dat het er na vijftien jaar strijd eindelijk is”, zegt Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, dat het initiatief nam voor de bouw van de herdenkingsplek. „Al is het natuurlijk met geen pen te beschrijven wat er is gebeurd.”