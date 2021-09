Het is niet haalbaar om iedere cafébezoeker te controleren op een coronabewijs, zei voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad dinsdagavond in Nieuwsuur. De gemeenten zien vanaf 25 september toe of horecaondernemers wel hun gasten controleren op coronabewijzen. De 25 burgemeesters van de veiligheidsregio’s zullen voorlopig vooral kijken naar mogelijke excessen bij horecaondernemers.