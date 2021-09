Beurzen New York omlaag ondanks meevallende inflatiecijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verlies gesloten, terwijl bij opening nog plussen waren te zien. Beleggers op Wall Street bleven onzeker over het economisch herstel van de coronacrisis. Een meevallend cijfer over de inflatie in de Verenigde Staten kon onvoldoende steun bieden aan de handel. Bij een hard oplopende inflatie kan de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, eerder geneigd zijn de steunmaatregelen tegen de crisis af te bouwen.