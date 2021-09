Beroepsorganisatie NU’91 is „onaangenaam verrast” dat het demissionair kabinet gaat toestaan dat werkgevers in de zorg kunnen vastleggen of personeel gevaccineerd is tegen het coronavirus. „Dat zijn medische gegevens, en zorgmedewerkers moeten daarin met dezelfde voorwaarden als andere mensen worden behandeld. We vinden het betreurenswaardig dat ze hiertoe overgaan”, zegt voorzitter Stella Salden.