Saïd R., de vermeende rechterhand van Ridouan Taghi, is nog altijd niet in Nederland. Ruim twee maanden geleden bepaalde het hooggerechtshof in Colombia dat R. uitgeleverd mag worden. Het Openbaar Ministerie gaf toen aan te verwachten dat dat „op korte termijn” zou gebeuren. Dinsdag werd die verwachting nog eens herhaald in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.