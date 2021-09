De Europese aandelenbeurzen zijn de beursweek met winst begonnen. De almaar stijgende energieprijzen in Europa zorgden voor hogere koersen voor olie- en gasbedrijven als Shell, BP, Total en Eni. Techinvesteerder Prosus had in Amsterdam opnieuw last van de toenemende reguleringsdrift van Peking in de Chinese techsector.