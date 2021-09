De Jonge: Hogere vaccinatiegraad neveneffect van toegangsbewijzen

Het hoofddoel van het plan om coronatoegangsbewijzen breder in te zetten is om te voorkomen dat te veel mensen tegelijk ziek worden en de zorg overbelasten. Dat meer mensen zich misschien zullen laten vaccineren is „een neveneffect”, zegt demissionair zorgminister Hugo de Jonge. Hij wilde niet bevestigen dat morgen wordt aangekondigd dat de bewijzen op meer plekken verplicht vertoond moeten worden, zoals Haagse bronnen melden.