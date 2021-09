Een vrijdag (lokale tijd) door The New York Times gepubliceerd onderzoek zet grote vraagtekens bij de Amerikaanse versie van een drone-aanval op 29 augustus in Kabul. Volgens het Pentagon vernietigde het Amerikaanse leger daarmee een auto die een IS-bom bevatte. De aanval zou „gerechtvaardigd” zijn geweest omdat de explosieven een onmiddellijke bedreiging voor de troepen op de luchthaven van Kabul vormden.