De 34-jarige moeder die woensdag in Den Bosch in het bijzijn van haar 1-jarig kind werd neergestoken, was in de Brabantse hoofdstad op familiebezoek. Dat heeft de politie donderdag laten weten. De uit Utrecht afkomstige vrouw raakte zwaar gewond, maar ondanks pogingen haar te reanimeren, overleed ze ter plaatse.