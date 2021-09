Meer aandacht voor Maria in protestantse kerken, is dat een goed idee? Een studiemiddag rond het boek ”Maria: icoon van genade” van prof. dr. A. Huijgen geeft geen pasklare antwoorden. „Maria is niet los te verkrijgen”, zegt prof. dr. A. van de Beek. „Ze heeft geen eigen business. Ze herinnert ons eraan dat genade van elders komt.”