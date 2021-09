Strafzaak tegen Nederlandse sekteleider duurt weer langer

De strafzaak in Duitsland tegen de Nederlandse sekteleider Robert B. van de Orde der Transformanten gaat opnieuw langer duren. Nadat de rechtbank in Kleef, vlak over de grens bij Nijmegen, eerder al extra zittingsdagen uittrok in september, worden daar nogmaals vijf dagen aan toegevoegd. B. wordt verdacht van seksueel misbruik van een vrouw die lid was van zijn in Duitsland gevestigde sekte. Het proces gaat zeker tot en met november duren. Wanneer het Duitse Openbaar Ministerie met zijn eis komt is nog niet bekend, liet de rechtbank woensdag weten.