61 Jaar toewijding voor 48 Bijbelboeken

Het meest gelezen boek ter wereld, de Bijbel, bestaat inmiddels in zo’n 511 talen en is toch niet voor iedereen te lezen. Naar schatting zijn in 4.500 talen noch de hele Bijbel noch één Bijbelboek beschikbaar. Om deze reden doen vertalers over de hele wereld hun best om het Woord van God ook toegankelijk te maken voor mensen die het tot op heden niet konden lezen. Het is altijd een erg bijzonder moment en een groot feest als dit voor het eerst mogelijk wordt.