Nederland was de achterliggende dagen in de ban van de autorace op het circuit in Zandvoort. Voor het eerst in 36 jaar hebben de coureurs daar gestreden om de kampioenstitel. De media zijn opgetogen over het resultaat. De organisatoren spreken achteraf van een „fantastisch feest.” En de burgemeester van Zandvoort is „zeer tevreden” over het verloop.