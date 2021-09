Column: Vreemde Strapatsen

Er was eens een vreemd volkje. Strapatsen, werden ze genoemd. Ze woonden net na de laatste kromming voor de einder. Terwijl de vrouwen de kleine Strapatsen verzorgden, trokken de mannen er met houwelen op uit. Zo nu en dan lesten ze hun dorst bij de bron, de enige in hun kleine land. Daarom gingen ze er zuinig mee om. Ze dronken niet meer dan noodzakelijk was. Hadden ze water nodig voor andere zaken, dan wachtten ze geduldig op de regen die op gezette tijden viel. Het hemelwater bewaarden ze zorgvuldig in tonnen. Dat hadden ze geleerd van hun ouders en die weer van hun ouders. Geslacht na geslacht.