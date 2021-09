Verhalen in een overstroomde stad

Achter een overstroming zitten talloze verhalen. Meer dan alleen van mensen die hun huis moesten verlaten of aangrijpend genoeg dierbaren door het kolkende water verloren. Er is ook het verhaal van die eenzame kanoër op een overstroomde snelweg, die zich ’s nachts op de spiegelende vlakte waagt. Of wat te denken van de bovenkant van het geheel, waar de mens alleen maar zicht op heeft dankzij moderne technieken: de woedende orkaan met oog en al bezien vanuit een satelliet.