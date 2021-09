Het kabinet overweegt op meerdere terreinen coronatoegangsbewijzen breder toe te passen, zoals bijvoorbeeld in de horeca, bij evenementen, sportwedstrijden en in de sector kunst en cultuur. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge zegt dat dit een denkbare mogelijkheid is waarover het kabinet op 14 september een besluit zal nemen. Dat besluit zal dan op 25 september ingaan, zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.