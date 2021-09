Demissionair minister Tamara van Ark voor Medische Zorg neemt ontslag om gezondheidsredenen. Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid nemen haar taken over, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Van Ark nam deze zomer zes weken rust, omdat ze nekklachten had. Ze geeft ook haar zetel in de Tweede Kamer op.