Duitse overheid betaalt tot 80 procent schade door noodweer

De schade die in Duitsland is aangericht door het noodweer en de overstromingen in juni wordt door de regering en de deelstaten tot zeker 80 procent vergoed. Er zullen volgens een regeringsbesluit van woensdag ook uitzonderlijke gevallen kunnen zijn, waarbij de overheden alles vergoeden. Vicekanselier Olaf Scholz zei dat er 30 miljard euro voor opzij wordt gezet. Hij zei dat „we samen zijn in de nood en dat maakt ons land sterk”.