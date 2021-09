Luchtvervuiling zal de levensverwachting van ongeveer 40 procent van de Indiase bevolking met meer dan negen jaar doen afnemen, stellen onderzoekers in een woensdag gepubliceerd rapport van het Energy Policy Institute van de University of Chicago (EPIC). In 2018 was de levensverwachting in India net iets hoger dan 69 jaar, volgens de Wereldbank.