De Surinaamse oud-president Desi Bouterse zegt zich geen zorgen te maken over de twintig jaar celstraf die de krijgsraad hem maandag opnieuw oplegde. „Er is een vonnis, laten we niet op de zaken vooruitlopen. Het staat er. We wachten af. Ik maak me daar geen zorgen om”, zei Bouterse dinsdag tijdens een persconferentie in Paramaribo.