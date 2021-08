Stichting Viruswaarheid heeft een kort geding bij het gerechtshof verloren over de resterende coronamaatregelen. Volgens Viruswaarheid zijn de coronamaatregelen in strijd met mensenrechten. De stichting eiste daarom dat de maatregelen direct zouden worden ingetrokken. Het gerechtshof in Den Haag geeft Viruswaarheid hierin geen gelijk, net als de voorzieningenrechter eerder deed.