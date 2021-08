Techfondsen helpen Wall Street opnieuw aan recordstanden

De technologiegraadmeter Nasdaq en de breed samengestelde S&P 500-index op de beurzen in New York zijn maandag opnieuw met records de handel uitgegaan. Vooral de techfondsen op Wall Street deden het goed, geholpen door de speech van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve op vrijdag. Powell zei dat de centrale bank dit jaar kan gaan beginnen met de afbouw van zijn opkoopprogramma, maar dat er geen haast is om de rente te gaan verhogen.